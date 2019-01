Getuigen gezocht van woningoverval

Rond 14.00 uur vond de woningoverval plaats. De vrouw die op dat moment in de woning aanwezig was, werd daarbij mogelijk mishandeld en vastgehouden. Later op de middag werd zij door haar dochter ontdekt en is de politie ingeschakeld. Het slachtoffer is vervolgens door de hulpverleners opgevangen.

Onderzoek

In en rondom de woning wordt onderzoek verricht. Het is nog onbekend of er sprake is van een buit. Getuigen met informatie over de woningoverval kunnen zich melden bij de politie via 0900 – 88 44 of digitaal via het onderstaande tipformulier.