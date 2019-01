Korpschef: 'Aanvullende maatregelen jaarwisseling stap in goede richting'

'Daarnaast heb ik er voor gepleit dat er effectiever moet worden gestraft. Het idee van zwaarder straffen is dat daar een afschrikwekkende werking vanuit gaat. De vraag is of dat ook geldt bij het impulsieve gedrag van agressie plegers onder invloed van alcohol, middelen en groepsdruk. Een dergelijke strafeis schrikt hen niet af. In de praktijk blijkt behoefte aan effectievere straffen. Sancties bijvoorbeeld waardoor agressieplegers er de volgende jaarwisseling niet bij zijn.'