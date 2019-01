Politie zoekt overvaller met bivakmuts

De dader is een man van tussen de 20 en 30 jaar oud en hij is tussen de 1,80 en 1,90 meter lang. De man had tijdens de overval een bivakmuts op en een donkere, lange gewatteerde jas en trainingsbroek. Hij had zwarte handschoenen aan en een zwarte sjaal om. Opvallend waren zijn schoenen: zwarte sneakers met een witte achterkant.

Weet u meer over deze man? Of kunt u de politie helpen met andere informatie die met deze overval te maken heeft? Bel dan vandaag nog met de politie via 0900-8844 of laat hieronder uw tip achter.

(2019017764 ^sk)