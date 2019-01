Drugslab gevonden in bedrijfspand

De verdachte reed in een auto samen met een andere man. Bij de aanhouding werd de auto doorzocht. Daarin lagen stoffen die mogelijk bestemd waren voor de productie van drugs. Daarom is ook de andere man aangehouden.

Agenten gingen na de aanhoudingen verder op onderzoek uit. In dat onderzoek kwamen ze terecht bij een pand aan het Kerkenbos in Nijmegen. In dat bedrijfspand werden veel chemische afvalstoffen gevonden, vermoedelijk afkomstig van de productie van drugs. Omdat er een penetrante lucht hing, kwam de brandweer ter plaatse om metingen te verrichten. Er bleek echter op dat moment geen gevaar voor de gezondheid of de omgeving te zijn.

Zaterdagochtend is het onderzoek in het pand verder gegaan. Daarbij werd een drugslab gevonden. De politie doet hier nu onderzoek, daarna zal de productielocatie ontmanteld worden.

