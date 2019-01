Twee mannen aangehouden na melding van woninginbraak

De politie heeft in de omgeving gezocht naar verdachten en trof in de bosjes de twee verdachten ook. Ook werd er inbrekersgereedschap gevonden. De verdachten zitten nog vast.



Inbrekerswerktuigen

Veel gemeenten hebben in de Algemene Plaatselijke Verordening opgenomen dat het niet is toegestaan om werktuigen te vervoeren waarmee een inbraak gepleegd kan worden. De aanpak van woninginbraken heeft hoge prioriteit bij de politie. Daarom controleert de politie veel en treedt streng op tegen het overtreden van dat verbod.