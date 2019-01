Man beroofd van dagopbrengst Maassluis

De twee daders dreigden met een mes en een vuurwapen en eisten geld. Met een onbekend geldbedrag renden zij toen weer weg, in de richting van de Moskee Ibrahim Maassluis.

Het slachtoffer omschrijft de daders als mannen rond de 20 jaar, ongeveer 1.75 lang. Beiden droegen een bivakmuts, korte donkere jas en een donkere broek.

De politie stelt een onderzoek in. Mensen die ondanks het late tijdstip getuige waren van de overval, iets is opgevallen, beelden of andere informatie hebben, worden gevraagd contact met ons op te nemen. Dat kan via onderstaand formulier, via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.