Synthetisch drugsafval aangetroffen in buitengebied

De brandweer verrichte direct metingen in de omgeving en kon vaststellen dat het vat niet aan het lekken was. In het vat bleek bij nader onderzoek ongeveer 300 liter vloeistof te zitten. Vermoedelijk is deze vloeistof een restproduct van de productie van XTC.

De eigenaar van de grond waarop dergelijk afval wordt gedumpt moet de schoonmaakkosten betalen. Dat kan een particulier zijn, maar in dit geval is dat de gemeente. Het opruimen wordt dus betaald met belastinggeld. Geld dat liever wordt besteed aan zaken die rechtstreeks voor de inwoners bestemt zijn. Het is bizar dat inwoners op deze manier in gevaar worden gebracht en ondertussen ongewild mee betalen aan de handel en wandel van criminelen. Ook de laboratoria zelf zijn een gevaar voor de omgeving en de politie roept mensen dan ook voortdurend op om verdachte situaties te melden.