Twee mannen aangehouden in onderzoek naar afpersing

Het slachtoffer heeft zich onlangs bij de politie gemeld in verband met bedreiging en afpersing over een geldbedrag in de georganiseerde hennepteelt. In het rechercheonderzoek werden er op donderdag 10 januari een 33-jarige man uit Maastricht en op zaterdagochtend een 33-jarige man uit het Belgische Veldwezelt aangehouden.

Beide verdachten worden gehoord over de zaak. Daarbij zal ook worden onderzocht of er mogelijk bij de afpersing door de verdachten, sprake is van een relatie met Outlaw Motorcycle Gang (OMG), om de bedreiging en intimidatie richting het slachtoffer kracht bij te zetten. In het belang van het lopende onderzoek kan de politie op dit moment geen nadere toelichting geven over de zaak.