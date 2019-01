Politie zoekt getuigen van woningoverval waarbij bewoners urenlang opgesloten zaten

Heeten - Gisteravond heeft er een gewapende woningoverval plaatsgevonden aan de Zonnenbergen in Heeten. De twee bewoners van 87 en 73 jaar oud werden gisteravond even na 22.00 uur door twee mannen met een vuurwapen bedreigd en opgesloten in een kamer. Hierbij vond een worsteling plaats waarbij de bewoners lichtgewond raakten. De overvallers doorzochten vervolgens de gehele woning en gingen er met nog onbekende buit vandoor. De politie is een onderzoek gestart en roept mensen die meer informatie of camerabeelden hebben op zich te melden.