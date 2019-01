Man zwaar mishandeld

Rond 02.35 uur kreeg de politie de melding dat er een man was neergeslagen. Meerdere personen zouden bij de mishandeling betrokken zijn, maar een signalement en/of vluchtroute was onbekend. Politie-eenheden zochten in de omgeving naar de gevluchte verdachten, maar troffen hen niet meer aan. Ambulancepersoneel ontfermde zich over het slachtoffer die niet aanspreekbaar was. De man, een 31-jarige inwoner van Driebergen-Rijsenburg is overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is daar opgenomen voor verdere medische behandeling.