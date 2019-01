Getuigenoproep dodelijke aanrijding kruising Poeldijkstraat en Heemstedestraat

De aanrijding vond plaats tussen een taxi en een fietser. Ondanks de inspanningen van het ambulancepersoneel, is bij het ongeluk de fietser, een 24-jarige vrouw uit Amsterdam, overleden. De 21-jarige bestuurder van de taxi is aangehouden en wordt in het politiebureau gehoord.

Het Team Opsporing Ernstige Verkeersongevallen (TOEV) is ter plaatse gestart met het onderzoek en vraagt getuigen van het ongeval zich te melden. Heeft u informatie of eigen (dashcam) beeldmateriaal voor de politie? Neem dan contact op via 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Via dit formulier kunt u ook beelden ter beschikking stellen aan de politie.