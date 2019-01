Twee vrouwen en een man aangehouden na melding woninginbraak

Een alerte getuige belde even na 17.30 uur de politie om de vermoedelijke inbraak te melden. In de woning aan de Gravenstein werden twee personen gezien die met een zaklamp schenen. De getuige vond dit verdacht en belde 1-1-2. Dankzij het signalement die de melder gaf aan de agenten konden even na 18.00 uur de verdachten in de omgeving worden aangehouden. Uit de woning werden goederen gestolen. Deze zijn weer teruggevonden. De verdachten, een 19-jarige man en een 29-jarige vrouw uit Renswoude en een 30-jarige vrouw zonder vaste woon- en verblijfplaats, zitten nog vast en de politie doet verder onderzoek.