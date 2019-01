Poolse supermarkt Schiedam overvallen

De dader bedreigde met het mes de medewerker achter de toonbank. Deze gaf hem geld uit de kassalade mee. De dader verliet vervolgens de winkel richting de Ampèrestraat. Meerdere agenten gingen in de omgeving op zoek naar een man met het opgegeven signalement. Ook werd een Burgernetbericht verspreid om omwonenden om hulp te vragen. Ook nu nog is de politie op zoek naar getuigen.



Het signalement :

- blanke huidskleur

- ongeveer tussen de 30 en 40 jaar oud

- ongeveer 1.75 meter lang

- kaal

- gladde huid

- lichte stoppels

- droeg een gladde, dikke, zwarte winterjas en een grijze, stoffen trainingsbroek



Heeft u deze man zondagavond rond 17.00 uur in de buurt van de Snelliussingel / Amperestraat gezien of heeft u andere informatie die van belang kan zijn? Belt u alstublieft 0900-8844 of anoniem 0800-7000.