Vier aanhoudingen na straatroven

De politie ontving meerdere meldingen van straatroven die plaatsvonden van vrijdag op zaterdagnacht. Uit onderzoek bleek dat er vier straatroven achtereenvolgens hadden plaatsgevonden bij de Geusselt, Vissersmaas en twee op de Sint Servaasbrug. Alle straatroven gingen gepaard met geweld. Middels snel en adequaat onderzoek konden zaterdagmiddag vier verdachten worden aangehouden: drie jongens van 16 jaar en een jongen van 17 jaar.



De laatste straatroof, die op de Sint Servaasbrug plaatsvond, kwam de politie op het spoor door onderzoek. Er is geen melding van gedaan. De politie is op zoek naar het slachtoffer om zijn verhaal te horen, een aangifte op te nemen en met het oog op het terugvinden van zijn beroofde bezittingen. Deze man liep rond 3.00 uur over de Sint Servaasbrug richting Wyck. Op het laatste gedeelte van de brug werd hij op gewelddadige wijze naar de grond gewerkt en beroofd van zijn bezittingen. Het slachtoffer wordt verzocht contact op te nemen via 0900-8844.