Man in Utrecht aangehouden na overlastmelding

In de nacht van zondag 13 januari op maandag 14 januari kreeg de politie meerdere meldingen binnen van overlast op de Daelwijcklaan in Utrecht. Ter plaatse trof de politie steeds niemand aan. Rond 7.30 uur kwam er weer een melding binnen. Agenten gingen polshoogte nemen.

Aangekomen op de Daelwijcklaan hoorden de agenten de verdachte herhaaldelijk roepen dat hij een wapen bij zich had. Toen de verdachte uit het pand kwam, werd hij daarom onder schot gehouden. De verdachte is vervolgens aangehouden.

Wat kan u doen als u overlast ervaart?

Ervaart u ’s nachts overlast? Bijvoorbeeld omdat er een feest in de straat is, de buren hard lopen te schreeuwen of omdat een hond uren achtereen blaft? Ontdek meer over de verschillende vormen van overlast en wat u kunt doen.