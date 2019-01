69-jarige man overleden bij aanrijding. Politie zoekt getuigen

Het slachtoffer reed over de Binnenrandweg en een 49-jarige automobilist uit Westzaan naderde de rotonde over de Zeestraat, uit de richting van Wijk aan Zee.

De 49-jarige automobilist is overgebracht naar het ziekenhuis en daar voor verdere behandeling opgenomen. Hij is in het ziekenhuis aangehouden en in verzekering gesteld.

Door Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie is een (technisch) onderzoek ingesteld.

De politie komt graag in contact met mensen die de aanrijding hebben zien gebeuren, of getuigen die de automobilisten kort voor de aanrijding hebben zien rijden.

Bel dan met 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Misdaad Anoniem via 0800-7000

2019009061