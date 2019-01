IJSKOUD – Cold Case 1997 Haarlemmermeer

Hayrettin was woonachtig aan de Reina Prinsen Geerligsstraat te Amsterdam. Hij maakte, volgens vrienden en familie, al geruime tijd een zenuwachtige indruk. Hayrettin is op 14 september 1995 omstreeks 17.00 uur voor het laatste door zijn broer gezien, toen Hayrettin weg reed in de geleende auto van zijn broer. Zijn broer heeft hem vervolgens op 17 september 1995 als vermist opgegeven.

Wat er in de periode tussen zijn verdwijning in 1995 en het aantreffen van zijn lichaam begin 1997 met hem is gebeurd, is onduidelijk. Ook is niet vast te stellen wanneer Hayrettin precies is overleden. Nabestaanden van Hayrettin blijven met deze vragen achter. Zij vragen u dan ook op om mee te denken over deze zaak.