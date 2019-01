Man aangehouden voor beroving pizzabezorger

Op 2 januari kreeg een 16-jarige pizzakoerier een bestelling op de Slachthuisstraat. Toen er niemand open deed kwam er een man op hem aflopen. Hij bedreigde de pizzakoerier met een mes en eiste geld. De recherche kwam de 45-jarige Haarlemmer op het spoor via het telefoonnummer waarmee de bestelling was gedaan. De man is in Zwolle aangehouden en inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die besloot het voorarrest met 14 dagen te verlengen. Het onderzoek duurt voort.

2019001402