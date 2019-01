Vier mannen aangehouden na inbraak op bedrijventerrein

Surveillerende agenten zagen aan de Overtoom vier mannen bij een auto staan. Gezien het tijdstip was dat een gekke plek. Na een kort onderzoek bleek het toegangshek van het bedrijventerrein te zijn opengebroken. In de auto lagen spullen die afkomstig waren van het terrein (sloopbedrijf). De politiehelicopter is ook nog ingezet om uit te sluiten of er niet nog meer verdachten op het terrein waren. Die zijn niet aangetroffen. De verdachten, die geen vast adres in Nederland hebben, zijn voor onderzoek ingesloten.

2019008864