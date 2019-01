Man zwaargewond aangetroffen in woning Werengouw

Omdat het vermoeden bestaat dat de verwondingen zijn ontstaan door mishandeling, is de andere op dat moment aanwezige persoon, een 57-jarige man, aangehouden. De recherche vermoedt dat de achtergrond van het incident ligt in de relationele sfeer en doet naar onderzoek naar de exacte aanleiding en toedracht . De politie vraagt getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben, mogelijk ook vanuit het verleden, contact op te nemen.

Heeft u informatie voor de politie? Neem dan contact op via 0900-8844, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.