Slachtoffer steekincident Van Reigersbergenstraat overleden, verdachte aangehouden

Amsterdam - Zondagavond 13 januari 2019 heeft rond 19.15 uur een steekincident plaatsgevonden in de Van Reigersbergenstraat in Amsterdam-West. Daarbij raakte een man ernstig gewond. Deze 29-jarige man is later op de avond in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft inmiddels een 31-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het steekincident.