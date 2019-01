Automobiliste komt om bij verkeersongeval Zuidland

Het ongeval gebeurde rond 16.15 uur. Wat er precies gebeurde is nog niet bekend, maar één van beide voertuigen kwam op zijn kant in een naastgelegen sloot terecht. Politie en brandweer waren er snel bij om het slachtoffer uit de auto te bevrijden, maar reanimatie mocht niet meer baten.



Politie zoekt getuigen

De politie startte direct een onderzoek, waardoor de Dwarsweg een aantal uren deels afgesloten was. Was u getuige van de aanrijding, dan wordt u gevraagd contact met de politie te leggen voor het geven van een verklaring. U kunt bellen met 0900-8844.