Auto’s en tienduizenden euro’s in beslag bij integrale verkeerscontrole

Door de belastingdienst zijn acht auto’s in beslag genomen. Ook inde de dienst ruim 40.000 euro.Agenten namen één auto in beslag en bekeurden 28 bestuurders, voor onder meer rijden onder invloed, foute verlichting, het niet dragen van de autogordel en bellen achter het stuur.

ANPR

Ook is tijdens de controle gebruik gemaakt van de politie ANPR. ANPR (Automatic NumberPlate Recognition) scant een camera kentekens van voorbijrijdende voertuigen. De gelezen kentekens worden vergeleken met een referentiebestand in een computersysteem. Een referentiebestand is een lijst met kentekens die op naam staan van personen die worden gezocht, boetes open hebben staan of om andere redenen bij de politie bekend zijn.