Man direct aangehouden na mishandeling en bedreiging vrouw Rotterdam

De vrouw meldde zich zondagmorgen op het politiebureau Zuidplein. Zij vertelde dat zij door haar (ex-)vriend was mishandeld na een ruzie. Ze had meerdere bijtwonden op haar lichaam. De man had haar ook bedreigd met de dood. Hij had haar meerdere foto’s en een filmpje gestuurd van wapens.



Zoektocht

Agenten gingen meteen op zoek naar de man. Na een uitgebreide zoektocht met meerdere agenten en vonden ze hem in zijn auto. Hij is direct aangehouden. Bij een zoeking in zijn woning in Charlois vonden agenten een gelijkend pistool, echte patronen en een alarmpistool. Dit is in beslag genomen. De man zit nog vast en wordt verhoord.