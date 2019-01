Politie zoekt getuigen van overvalpoging snackbar Vlaardingen

Rond 19.40 uur kwam een onbekende man de cafetaria aan de Van Beethovensingel binnen en eiste onder bedreiging van een vuurwapen geld. In de zaak waren naast vier personeelsleden geen klanten aanwezig. De dader ging er zonder buit vandoor. Hij rende weg, stapte op een scooter en reed weg in de richting van de Diepenbrockstraat en vervolgens linksaf richting de Verheijstraat.



Schoudertas

De dader was een man van mogelijk tussen de 17 en 27 jaar. Hij was waarschijnlijk blank en had een zwart masker op. Hij was 175 tot 178 cm en had een gezet postuur. Hij droeg een zwarte dikke jas met een licht bruinachtige bontkraag en capuchon en een zwarte broek. De man had een zwart met grijze Louis Vuitton schoudertas bij zich. Hij sprak accentloos Nederlands.



Getuigen zijn welkom

Mogelijk heeft de dader voorafgaand aan de overval de snackbar voorverkend en hebben mensen dat gezien. Maar ook getuigen van de overval zelf en het wegrijden van de dader zijn welkom. Heeft u iets gezien of andere informatie die het team helpt in het onderzoek? Bel dan 0900-8844 of vul onderstaand formulier in. Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000.

Met vriendelijke groet,