Automobilist gewond bij eenzijdig verkeersongeval

Het ongeval vond plaats rond 16.20 uur op de A29. De bestuurder reed in de richting van Willemstad en raakte plots van de weg en belandde in de sloot. Een passant bood direct hulp aan de man en waarschuwde de hulpdiensten. De 21-jarige bestuurder vertelde aan een agent dat hij vermoedelijk in slaap was gevallen. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto is door een bergingsbedrijf weggetakeld.