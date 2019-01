Man aangehouden verdacht van vernielingen

Op maandag 14 januari 2019 om 5.15 uur kwamen er verschillende paniekmeldingen binnen vanuit een voormalig klooster aan de Schorsmolenstraat in Breda. Er zou een inbreker binnen lopen in het kamerverhuurpand. Verschillende politie-eenheden stoven die kant op. De voordeur bleek open te staan en toen de agenten de gang in keken zagen ze dat er met spullen gegooid werd. Ze werden aangesproken door een melder die aangaf dat een man, ondertussen hevig bloedend, spullen vernielde in het pand. Hij zou ook enkele ruiten in hebben geslagen.