Overvallers gepakt na melding verdachte situatie

Bij de meldkamer kwam zondagavond informatie binnen dat in de directe omgeving van het Eindhovense Pastoor van Arsplein twee verdachte personen waren gezien. Direct ging een aantal agenten die kant op om te kijken wat aan de hand was. Niet lang daarna kwam een melding van een overval op een cafetaria aan het Pastoor van Arsplein binnen. Twee gemaskerde mannen hadden daar rond 20.25 uur een medewerkster bedreigd met een mes omdat ze geld wilden hebben. Toen ze om hulp schreeuwde en een andere medewerker aan kwam rennen hebben de daders het op een lopen gezet. Op de Jacob Frankaertweg werd om 20.30 uur de eerste verdachte, een 17-jarige Eindhovenaar, aangehouden. De tweede verdachte zette het op een lopen en werd na een korte achtervolging op de Pieter Huyssensweg opgepakt.



Speurhond vindt masker

Na de aanhoudingen heeft een speurhond op de vluchtroute nog een masker ontdekt. We sluiten niet uit dat tijdens de vlucht ook nog twee messen zijn achtergelaten. Mocht iemand in de omgeving van het Pastoor Arsplein, de Jacob Frankaertweg en de Pieter Huyssensweg een mes vinden of meer informatie daarover hebben? Bel 0900-8844.



De melding van het zien van deze verdachte personen heeft de politie echt geholpen om de verdachten van de overval snel in te kunnen rekenen. Zie je iets verdachts, aarzel niet en bel 112. Het tweetal zit vast voor verder onderzoek.