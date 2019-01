Aangehouden voor openstaande gevangenisstraf

Omstreeks 09.15 uur controleerden medewerkers van de Dienst Infratstructuur van de Landelijke Eenheid een 34-jarige bestuurder van een auto. De man zonder vaste woon- of verblijfplaats, stond in de politiesystemen gesignaleerd. Het Openbaar Ministerie verzocht om zijn aanhouding in verband met mogelijk betrokkenheid bij heling en bovendien moest de man nog een gevangenisstraf van 60 dagen ondergaan. De verdachte is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.