Doorrijden na ongeval de Linge Dronten

De fietser werd met een gecompliceerde beenbreuk naar het ziekenhuis gebracht. Hij kon niet veel vertellen over het voertuig dat hem aanreed. Gelukkig geven camerabeelden van een buurtbewoner iets meer duidelijkheid. Op de beelden is een kleine, donkere auto te zien die de aanrijding veroorzaakt zouden kunnen hebben. Graag komen we in contact met de bestuurder van deze auto of getuigen die meer gezien hebben.

U kunt contact opnemen met de politie via 0900-8844 of via het tipformulier op politie.nl.