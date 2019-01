Gezocht: jongeren met een stevige mening

‘De jongerenraad is vorig jaar opgericht, omdat de politie jongeren meer wil betrekken bij belangrijke beslissingen’, vertelt lid van de korpsleiding Liesbeth Huyzer. ‘Jongeren kunnen een waardevolle bijdrage aan de politie leveren, omdat zij anders denken dan volwassenen. Denk aan ontwikkelingen op internet. Criminaliteit verplaatst zich steeds meer naar de digitale wereld en de jeugd is daar meer in thuis. Ook op andere terreinen kijken we naar de politie van overmorgen en wie kunnen we hier beter bij betrekken dan de jeugd zelf?’