Vijf aanhoudingen voor oplichting, verduistering, witwassen en uitkeringsfraude

Al langere tijd ontvangt de politie aangiftes van benadeelden die bij iemand uit Deventer online goederen kochten die, ondanks betaling, nooit geleverd werden. Het betroffen diverse soorten goederen zoals kleding, speelgoed, maar ook levende dieren. Naar aanleiding van meerdere aangiftes werd een onderzoek gestart en dit leidde naar de vijf verdachten.



In beslagnames

De verdachten zijn voor nader onderzoek overgebracht naar het politiebureau. Na de aanhoudingen zijn de woningen van de verdachten doorzocht . Hierbij is administratie en apparatuur in beslag genomen. In één van de woningen is een vuurwapen aangetroffen.



Advanced Search Team

Bij de doorzoekingen van de woningen is gebruik gemaakt van het Advanced Search Team van Defensie. Dit zoekteam kan moeilijke zoekopdrachten uitvoeren, bijvoorbeeld in zeer kleine ruimtes, of ruimtes met weinig of geen licht. De zoekspecialisten gebruiken hun zintuigen om veranderingen in de omgeving te ontdekken en maken gebruik van geavanceerde middelen om bijvoorbeeld verborgen ruimtes te ontdekken.



Samenwerking

In het onderzoek werkt de politie samen met de Belastingdienst en de gemeente Deventer.