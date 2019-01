Voortgang onderzoek beschieting horecagelegenheid

Die ochtend kreeg de politie de melding dat een getuige mogelijk een kogelgat in een raam van een horecagelegenheid aan de Kamp zag zitten. De politie startte direct met een onderzoek waarbij de Kamp werd afgezet. Ter plekke deden forensische experts onderzoek.

De recherche deed aanvullend onderzoek. Op basis hiervan gaat de politie er vanuit dat de beschieting omstreeks 05.45 uur plaatsvond. De dader is met een rode scooter vanuit de richting van het stadscentrum gekomen en is na het schieten doorgereden in de richting van ‘De Stier’.

Uw tip!