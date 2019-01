Vrouw op leeftijd beroofd in haar woning

Rond 19.30 uur werd er door het drietal bij de woning aangebeld. Toen de vrouw de deur opende drongen de personen de woning binnen. Het slachtoffer werd door één van het drietal in bedwang gehouden, hierbij werd zij geslagen en geschopt. Het slachtoffer kon vertellen dat het om drie mannen ging die, nadat zij persoonlijke eigendommen hadden buitgemaakt, in onbekende richting de woning uit zijn gevlucht. Kort daarna werd de politie gealarmeerd die direct in de omgeving een zoekslag maakte. De personen werden niet meer aangetroffen.

De politie heeft deze woningoverval in onderzoek en komt graag in contact met getuigen. Heeft u iets verdachts gezien voor of na de woningoverval? Of heeft u andere informatie die te maken kan hebben met deze woningoverval? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met 0800 – 7000.