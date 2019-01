Drie verdachten berovingen met taser aangehouden

In alle gevallen gebruikten de daders een zogenaamde taser (stroomstootwapen). De politie kwam de verdachten op een bijzondere manier op het spoor. Op zaterdag 24 november namelijk, deed een pizzakoerier aangifte van beroving waarbij er pizza’s en geld werden weggenomen. Deze pizzakoerier vertelde dat hij was beroofd onder bedreiging van een taser. Al snel bleek, dat deze beroving in scene was gezet. Afgelopen week werden drie 15-jarige verdachten, waaronder de pizzakoerier, aangehouden.

Twee van de drie verdachten hebben bekennende verklaringen afgelegd. Maandag 14 januari zijn de drie verdachten voorgeleid bij de rechter-commissaris. Een verdachte die niets wilde verklaren aan de recherche is voor veertien dagen in bewaring gesteld. De twee andere verdachten zijn heengezonden in afwachting van de zitting.