Onderzoek leidt naar wapens en geld

Naast informatie die de politie zelf uit onderzoeken krijgt, zijn de meldingen van burgers belangrijk. Iedere melding nemen we serieus en onderzoeken we. In deze zaak hebben we na onderzoek kunnen doorpakken. Heeft u dus informatie die kan leiden tot het veiliger maken van uw omgeving? Bel de politie op 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem, op telefoonnummer 0800-7000.