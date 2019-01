Politie zoekt getuigen van overval op pakketbezorger

Dader 1: De overvaller, was een man van 1.90 á 1.95m lang. Hij was tussen de 17 en 21 jaar oud, had zwart krullend haar, was donker getint en slank. Hij droeg een zwarte trainingsjas, een zwarte broek en zwarte schoenen.



Dader 2: De man die op de hoek stond te wachten, was een man 1.90 tot 1.95m en zo’n 25 tot 30 jaar oud. Hij was donker getint, en stevig gebouwd. Hij droeg een zwarte trainingsjas met een witte balk van circa 30 centimeter breed horizontaal over zijn buik en een zwarte broek. Deze dader had een telefoon vast met een zandkleurig hoesje.