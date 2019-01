Wie overviel supermarkt aan de Sportsingel?

Het was vrijdagmiddag rond 18.00 uur toen een donker geklede man de supermarkt aan de Sportsingel in Rotterdam-Zuid binnenliep. Met een metaalachtig voorwerp liep hij meteen op medewerkers af die achterin de winkel stonden. Hij eiste geld. Na een korte confrontatie nam de man de benen en verliet zonder buit de supermarkt. De politie, die inmiddels was gealarmeerd, is een onderzoek gestart en bekijkt de camerabeelden. Ook is er een buurtonderzoek gedaan. De overvaller droeg donkere kleding, is rond de 20 jaar oud en 1.75 lang. Hij had een capuchon op en zijn gezicht was bedekt. De overvaller liep dus op sokken.



Was u getuige?

Heeft u vrijdagavond rond 18.00 uur iets gezien of gehoord wat met de overval te maken had? En nog niet met de politie gesproken? Bel dan met 0900-8844 of als u liever anoniem blijft met 0800-7000. Ook kunt u onderstaand tipformulier invullen.