Recherche houdt verdachte straatroof aan

Een man uit Den Haag werd die avond rond 18.30 uur op straat beroofd van zijn geld door twee mannen. De politie stelde daarop een onderzoek in. Daarbij kwam deze verdachte in beeld. Eerder werden aan het Mascagnihof ook al straatroven gepleegd. Daarvoor hield de politie op 5 december 2018 al een andere 16-jarige Tilburger aan, deze is inmiddels wel weer op vrije voeten. De recherche onderzoekt of deze Tilburger ook betrokken is bij de straatroof van 1 januari. Mocht u nog informatie hebben voor de politie dan kunt u contact met ons opnemen via 0900-8844 of via het tipformulier.