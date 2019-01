Brand café Vianen aangestoken: getuigen gezocht

Rond 03.45 uur brak de brand uit. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en de bewoners van de bovenliggende woningen werden ontruimd. Zij werden opgevangen op een andere locatie en konden na het bluswerk weer terug naar huis. De brandhaard zat aan de voorzijde van het pand en in het café ontstond flinke schade.



Uw tip!

De recherche is op zoek naar mensen die mogelijk getuigen zijn geweest of meer weten over deze brandstichting. Heeft u informatie? Geef dit dan door via 0900-8844 of maak gebruik van onderstaand tipformulier. Liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik het meldingsformulier van M-online.