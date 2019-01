Getuigen gezocht vernieling auto’s Woerden

Rond 23.15 uur kwam er een melding binnen dat er bij een auto een ruit was ingeslagen aan de achterzijde van het winkelcentrum. Later bleek dat in de omgeving van het Tournoysveld die avond nog twee voertuigen zijn vernield. Twee mannen van 19 en 21 uit Woerden werden aangehouden. Het tweetal zit nog vast voor verhoor.



Heeft u iets gezien?

Bent u getuige geweest van deze vernielingen in de omgeving van het winkelcentrum aan het Tournoysveld? Geef uw informatie dan door aan recherche via telefoonnummer 0800-8844 of via het onderstaande tipformulier. Liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik het meldingsformulier van M-online.