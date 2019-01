Nieuwste cijfers over onderzoek naar lekken politie-informatie

Uit het onderzoek van de Politieacademie en ook uit eerder onderzoek naar lekken blijkt dat in slechts eenderde van de dossiers daadwerkelijk sprake is van lekken. Op verzoek van de korpschef deed de Politieacademie onderzoek naar lekkende beambten in 2015 en 2016, vorige week kwamen de resultaten naar buiten. Voornaamste conclusie was dat onoplettendheid in de alledaagse politiepraktijk in de meeste gevallen de oorzaak is van het lekken van vertrouwelijke informatie. Slechts in een heel beperkt aantal gevallen ging het om lekken naar criminelen.