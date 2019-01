‘Kunstmatige intelligentie vergroot onze slagkracht’

De promovendi zijn in dienst van de politie, ze zijn gescreend en worden gekoppeld aan ervaren politiemensen. ‘Toepassingen kunnen op deze manier bij ons direct in het werk worden ontwikkeld. Het mooie is dat we zo kunnen vooroplopen in allerlei ontwikkelingen die momenteel echt razendsnel gaan’, legt Van der Plas uit.

In het Politielab Data Science in Amsterdam wordt bijvoorbeeld een fotolocatieherkenningssysteem ontwikkeld dat in kaart kan brengen waar foto’s zijn gemaakt. ‘Dat zou heel effectief kunnen zijn in onderzoeken naar bijvoorbeeld kinderporno’, zegt Boelsma. ‘Je ziet trouwens al direct de verandering; collega’s die hiermee bezig zijn, hebben het nu al over een “digitale collega”. Dat is een positieve ontwikkeling.’