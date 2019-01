Man neergestoken in Arnhem

Afgelopen nacht ontstond er onenigheid bij een woning aan de Goudwindestraat. Hierbij werd een 48-jarige man meerdere malen gestoken door een andere man. De verdachte ging ervandoor maar na een korte zoektocht kon de politie de man aanhouden. Het slachtoffer is voor zijn verwondingen opgenomen in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar. Wat de aanleiding voor de steekpartij is geweest wordt onderzocht.

2019023920 SP