Bureau GLD: Jongens overvallen Afhaalchinees

De politie is op zoek naar getuigen. Wie herkent deze jongens of kan iets vertellen over deze overvalpoging? Of heeft u wellicht camerabeelden? Neem dan contact op met de politie via het tipformulier, via 0800 - 6070 of Meld Misdaad Anoniem 0800 - 7000. (zaaknummer 2019016035)

Maar dit is niet de enige zaak deze week in Bureau GLD. Ook zoeken we verdachten in de volgende opsporingszaken. Wellicht weet u meer!

Doetinchem – Man steelt twee harde schijven

Wie herkent de man die op vrijdagmiddag 19 oktober 2018 twee harde schijven steelt bij de Mediamarkt in Doetinchem? Hij stopt de schijven onder zijn kleding en rent de winkel uit. 2018473445

Zaltbommel – Auto-inbraken bij hotel

In de nacht van donderdag op vrijdag 26 oktober 2018 pleegt een man twee auto-inbraken op een parkeerplaats van een hotel aan de Hogeweg in Zaltbommel. Van beide auto’s worden de achterruiten ingeslagen en persoonlijke eigendommen weggenomen. Deze man is op bewakingsbeelden vastgelegd. Wie herkent de man of heeft iets gezien van deze inbraken? 2018483735

Warnsveld – Man en vrouw stelen verzorgingsproducten uit supermarkt

Op vrijdag 26 oktober 2018 rond 14:30 uur stelen twee personen bij een supermarkt aan de Runneboom in Warnsveld verzorgingsproducten. Op camerabeelden is te zien hoe een man en een vrouw de spullen uit de vakken wegnemen maar vervolgens bij de kassa andere spullen afrekenen. Er bestaat een vermoeden dat de man en vrouw bij elkaar horen. Wie herkent deze man en vrouw? 2018488851

Hulshorst - Man steelt geld uit kluisje restaurant

Omstreeks 20.35 uur, op donderdag 1 november 2018, neemt een man een geldbedrag weg uit een kluisje in een restaurant aan de Schotweg in Hulshorst (gemeente Nunspeet). Op camerabeelden is duidelijk te zien dat de man in het kantoortje van het restaurant het kluisje weet te openen en het geld wegneemt. Wie herkent deze man? 2018511670



Camerabeelden op Gezocht & Vermist

Op de site van www.politie.nl/gezochtenvermist/bureaugld kun je vanaf 16 januari 2019 om vanaf 17:20 uur de beelden van de verdachten van bovenstaande zaken bekijken. En uiterlijk om 19:30 uur ook alle bewegende beelden. Hiervoor kun je op de betreffende opsporingszaak klikken.