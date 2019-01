Geld, drugs, munitie en wapens aangetroffen tijdens een ‘actiedag’

Het speciale Drugsoverlastteam van de politie in Enschede (hetDOPE-team) heeft de afgelopen periode een onderzoek gestart naar de handel in verdovende middelen. Gisteren, dinsdag 15 januari 2019, zijn daarom twee woningen doorzocht aan de Rembrandtlaan en de Esstraat in Enschede.

De vier mannen die zich in de woning aan de Rembrandtlaan bevonden zijn allen aangehouden. Bij de doorzoeking in de woning werd een grote hoeveelheid geld aangetroffen. Tevens werden er onder andere meerdere blokken witte poeder aangetroffen. Het vermoeden bestaat dat het hier om cocaïne gaat. Ook werd er een zak met xtc-pillen, een blok (mogelijk) heroïne en scherpe munitie gevonden door de politieagenten.

In de woning aan de Esstraat waren ook personen aanwezig, echter deze zijn niet als verdachte aangehouden. In deze woning werd onder andere een balletjespistool, een nepvuurwapen, twee sporttassen vol gedroogde hennep en een paar gram cocaïne in beslag genomen.

Op het Stationsplein in Enschede werden laat in de middag drie mannen, die aldaar in een auto zaten, aangehouden. Eén man is inmiddels in vrijheid gesteld. Gisteren zijn nog vier mannen aangehouden die worden aangemerkt als ‘koper’. Zij mochten na het afleggen van een verklaring het politiebureau weer verlaten.

Van de elf aangehouden personen zitten er op dit moment nog zes mannen vast in de leeftijd van 24 tot 31 jaar. Drie van hen zijn afkomstig uit Rotterdam en drie staan ingeschreven in Enschede.

De politie onderzoekt de in beslaggenomen goederen en is bezig met het verhoren van de verdachten.

2018469377 ^CW

Foto's van de aangetroffen goederen: