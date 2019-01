Man gewond bij poging straatroof. Getuigen gezocht.

Signalement

De man die het slachtoffer aanviel was een man van ongeveer 20 jaar met een normaal postuur. Hij was ongeveer 1.85 m lang en droeg een dikke, zwarte jas met een capuchon die hij over zijn hoofd had. De man sprak zonder opvallend accent. De man rende na de poging beroving weg het park in.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar getuigen of mensen die de onbekende man hebben gezien in de buurt van het park tussen 20.15 en 20. 45 uur. Informatie kan worden doorgegeven via telefoonnummer 0900-8844.

2019023709