gewapende overval

Heeft u de dader gezien vlak voor of na de overval in de omgeving van de Waardijnburg of heeft u informatie die kan leiden naar zijn identiteit. Belt u dan met de recherche in Nieuwegein, via 0900-8844 of deel uw informatie via het tipformulier. Wilt u liever anoniem blijven, neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.