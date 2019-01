Verdachte drugshandel aangehouden

UTRECHT / IJSSELSTEIN - Een 28-jarige man uit IJsselstein is dinsdag 15 januari aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen na een onderzoek van enkele maanden. De man wordt ervan verdacht geruime tijd harddrugs te hebben verkocht in Utrecht, maar ook in andere plaatsen in de regio, zoals Houten, Zeist en De Bilt. In Utrecht was hij vooral actief in de omgeving van opvanglocaties voor drugsverslaafden.