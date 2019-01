Autobrand IJmuiden

Rond 00.25 uur kreeg de politie een melding dat een auto in de brand stond in de Van Ostadestraat. Ter plaatse bleek de auto volledig in brand te staan. Door de hoge vlammen en de wind was er enige tijd gevaar voor het huis waar de auto stond geparkeerd. Niemand raakte gewond, wel is een ernaast geparkeerde auto beschadigd geraakt door de autobrand. De politie doet onderzoek naar deze autobrand en sluit brandstichting niet uit.

Heeft u iets gezien of informatie over deze autobrand? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000.

2019010143